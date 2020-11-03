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В Госдуме приняли продление на 1 год ускоренного порядка регистрации лекарств

3 ноября 2020, 10:26
Фото: pxhere.com
Депутат Госдумы, бывший главный санврач России Геннадий Онищенко заявил о том, что решение кабмина о продлении процедуры ускоренной регистрации лекарств для борьбы с коронавирусом еще на год обеспечит ликвидацию медикаментозного дефицита в регионах.

Газета «Известия» пишет, что согласно имеющейся информации, в октябре в аптеках действительно возникли перебои с рядом препаратов. В виду имеются проблемы с поиском следующих антибиотиков: «Левофлоксацин», антиагрегант «Курантил», антикоагулянт «Клексан» и многих других.

Отмечается, что представленные лекарства назначают при сложном течении коронавируса, а также для препятствования развитию тромбозов. Причинами перебоев является перегруженность каналов дистрибуции и плохо работающая система маркировки.

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