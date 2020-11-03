В Госдуме приняли продление на 1 год ускоренного порядка регистрации лекарств

Депутат Госдумы, бывший главный санврач России Геннадий Онищенко заявил о том, что решение кабмина о продлении процедуры ускоренной регистрации лекарств для борьбы с коронавирусом еще на год обеспечит ликвидацию медикаментозного дефицита в регионах.

Газета «Известия» пишет, что согласно имеющейся информации, в октябре в аптеках действительно возникли перебои с рядом препаратов. В виду имеются проблемы с поиском следующих антибиотиков: «Левофлоксацин», антиагрегант «Курантил», антикоагулянт «Клексан» и многих других. Отмечается, что представленные лекарства назначают при сложном течении коронавируса, а также для препятствования развитию тромбозов. Причинами перебоев является перегруженность каналов дистрибуции и плохо работающая система маркировки.