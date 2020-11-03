В Ростове объяснили задержки в реконструкции парка Собино

Как пишет donnews.ru, подрядчики, которые должны были до начала ноября завершить благоустройство парка и Зеленого острова, не успели закончить все работы в срок. Несмотря на то, что в парке работы вели даже по выходным, уложиться в график не удалось.
«Работы в активной фазе. Они займут еще одну две-недели, и уже на стадии завершения», — прокомментировали в мэрии.
Как отметили городские власти, в проволочке виноваты и заводы-поставщики, которые должны были изготовить малые архитектурные формы и для парка Собино, и для Зеленого острова.
Изначально благоустройство парка Собино в Ростове должны были завершить в конце 2018 года, но подрядчик допустил серьезные нарушения. В 2020 году заключили новый контракт, по которому работы необходимо было закончить до 30 октября.