Запасов лекарств от коронавируса в Ростовской области хватит на 50 дней

Ранее выявили дефицит противовирусных препаратов и антибиотиков в аптеках. Это было связано со сбоем в работе при согласовании в системе маркировки препаратов.
Эта информация прозвучала во время заседания. Стало известно, с апреля по октябрь медики получили 2,1 миллиарда стимулирующих выплат.
«Все вопросы, которые задают медработники по выплатам должны рассматриваться и решаться в течение суток», — заявил губернатор.
Ранее появилась информация, что на закупку кислородного оборудования в городах Ростовской области направили 27,5 миллиона рублей.