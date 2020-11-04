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Запасов лекарств от коронавируса в Ростовской области хватит на 50 дней

4 ноября 2020, 06:13
Фото: pixabay
В больницах Ростовской области запасы лекарств от коронавируса в среднем составляют от 30 до 50 дней, сообщили в правительстве региона.

Ранее выявили дефицит противовирусных препаратов и антибиотиков в аптеках. Это было связано со сбоем в работе при согласовании в системе маркировки препаратов.

Эта информация прозвучала во время заседания. Стало известно, с апреля по октябрь медики получили 2,1 миллиарда стимулирующих выплат.

«Все вопросы, которые задают медработники по выплатам должны рассматриваться и решаться в течение суток», — заявил губернатор.

Ранее появилась информация, что на закупку кислородного оборудования в городах Ростовской области направили 27,5 миллиона рублей.

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