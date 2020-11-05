Неверный результат показывают треть тестов на коронавирус в России

Posted 5 ноября 2020, 10:49
Published 5 ноября 2020, 10:49
Modified 24 декабря, 18:15
Updated 24 декабря, 18:15
Причина может быть в том, что не всегда специалисты правильно берут забор материала для исследований. Согласно статистике, в 30-40% случаев результат приходит недостоверный.
«Проблема во взятии материалов, когда забор делается поверхностно. Риски, что тест будет отрицательным, возрастают», — пишет ТАСС со ссылкой на представителя Минздрава Сергея Авдеева.
По его словам, основными симптомами заболевания являются высокая температура, кашель и слабость. В некоторых случаях пациенты теряют обоняние.