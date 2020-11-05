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Posted 5 ноября 2020, 10:49

Published 5 ноября 2020, 10:49

Modified 24 декабря, 18:15

Updated 24 декабря, 18:15

Неверный результат показывают треть тестов на коронавирус в России

5 ноября 2020, 10:49
В России ложный отрицательный результат показывает каждый третий тест на коронавирус, пишут «Новые известия».

Причина может быть в том, что не всегда специалисты правильно берут забор материала для исследований. Согласно статистике, в 30-40% случаев результат приходит недостоверный.

«Проблема во взятии материалов, когда забор делается поверхностно. Риски, что тест будет отрицательным, возрастают», — пишет ТАСС со ссылкой на представителя Минздрава Сергея Авдеева.

По его словам, основными симптомами заболевания являются высокая температура, кашель и слабость. В некоторых случаях пациенты теряют обоняние.

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