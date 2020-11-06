На 8,5 млн закупят лекарств в Ростовской области для лечения ковидных больных на дому

В настоящее время ведомство объявило аукционы на закупку двух видов препаратов, предназначенных для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях.
В общей сложности в регионе будет закуплено 75,79 тысячи таблеток «Моксифлоксацина», максимальная стоимость контракта превышает 2,26 миллиона рублей. Кроме того, Минздрав планирует приобрести 128,9 тысячи капсул «Умифеновира» за 6,23 миллиона рублей.
Согласно информации в Сети, «Умифеновир» является российским противовирусным препаратом с недоказанной эффективностью. Ранее он продавался в аптеках под названием «Арбидол». ВОЗ не включил данный препарат в свои рекомендации по фармакологическому лечению пандемического гриппа и других вирусов гриппа по причине «недостаточных данных об эффективности или безопасности, либо и том, и другом». Однако российское правительство включило «Умифеновир» в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов как противовирусный препарат.
Ранее сообщалось, что Ростовская область получит 157,9 миллиона рублей из федерального бюджета на закупку лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях.