На 8,5 млн закупят лекарств в Ростовской области для лечения ковидных больных на дому

Согласно информации в Сети, «Умифеновир» является российским противовирусным препаратом с недоказанной эффективностью. Ранее он продавался в аптеках под названием «Арбидол». ВОЗ не включил данный препарат в свои рекомендации по фармакологическому лечению пандемического гриппа и других вирусов гриппа по причине «недостаточных данных об эффективности или безопасности, либо и том, и другом». Однако российское правительство включило «Умифеновир» в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов как противовирусный препарат.