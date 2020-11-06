Рвущийся в общежитие кот-шалун рассмешил жителей Ростова

Posted 6 ноября 2020, 08:34
Published 6 ноября 2020, 08:34
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
На опубликованной фотографии на стеклянной двери висит объявление со словами: «Убедительная просьба! не пускать кота в общагу, у нас уже 10 беременных кошек», а сквозь стекло внутрь заглядывает большой полосатый кот.
Ростовчан позабавила и ситуация, и выражение морды кота. «Какая тоска в глазах!» — написала одна из горожанок. «Сволочи эта администрация», — поддержал другой пользователь. «Шалун», — пошутил третий.