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Posted 6 ноября 2020, 08:34

Published 6 ноября 2020, 08:34

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

Рвущийся в общежитие кот-шалун рассмешил жителей Ростова

6 ноября 2020, 08:34
Жителей Ростова-на-Дону рассмешило объявление с просьбой не пускать кота на двери одного из общежитий, обсуждения развернулись в соцсети.

На опубликованной фотографии на стеклянной двери висит объявление со словами: «Убедительная просьба! не пускать кота в общагу, у нас уже 10 беременных кошек», а сквозь стекло внутрь заглядывает большой полосатый кот.

Ростовчан позабавила и ситуация, и выражение морды кота. «Какая тоска в глазах!» — написала одна из горожанок. «Сволочи эта администрация», — поддержал другой пользователь. «Шалун», — пошутил третий.

Ранее водитель в Ростове-на-Дону встретил двух котов, которые помогли собаке пересечь дорогу.

#Общество#Новости
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