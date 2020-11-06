Здание Аксайского казачьего кадетского корпуса находится в аварийном состоянии

Posted 6 ноября 2020, 13:37
Published 6 ноября 2020, 13:37
Modified 1 октября, 13:59
Updated 1 октября, 13:59
В кадетском учебном корпусе начали трескаться стены и потолок. Министерством обороны России было проведено обследование технического состояния объектов казарменного и жилищного фонда. По результатам установлено, что здание имеет аварийное техническое состояние. Дальнейшее его использование запрещено. Детей временно перевели на дистанционное обучение.
«Решение о том, куда на время строительства нового здания будет дислоцирован кадетский корпус, еще не принято. Действительно, в качестве одного из вариантов рассматривается возможность временно разместить нас в Ставропольском президентском кадетском училище. Там есть все для обучения кадетов. Учебные классы, плавательный бассейн, хоккейная площадка. Но каким будет итоговое решение, пока непонятно», — сообщает Юрий Чертов.
По его словам, насильно никого в Ставрополь не повезут. Предварительный опрос сотрудников показал: из 43 человек преподавательского состава отказались не более пяти человек. А из воспитательного отдела на 50 человек отказались двое. У всех отказавшихся или маленькие дети, или пожилые родители, требующие внимания.
«Следует понимать, что у нас учатся кадеты и из Москвы, и из Московской области. И они тоже не часто видят своих родных. Все понимают, что пришли учиться сюда, в учебное заведение министерства обороны. Мы готовим будущих офицеров. Ведь с какими трудностями в дальнейшем придется столкнуться — никто не знает», — подчеркивает Юрий Чертов.
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