Здание Аксайского казачьего кадетского корпуса находится в аварийном состоянии

«Решение о том, куда на время строительства нового здания будет дислоцирован кадетский корпус, еще не принято. Действительно, в качестве одного из вариантов рассматривается возможность временно разместить нас в Ставропольском президентском кадетском училище. Там есть все для обучения кадетов. Учебные классы, плавательный бассейн, хоккейная площадка. Но каким будет итоговое решение, пока непонятно», — сообщает Юрий Чертов.