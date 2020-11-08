Проигравшего президентские выборы Трампа позвали жить в Ростов

Напомним, что в субботу, 7 ноября, кандидат от демократов Джо Байден набрал 290 при необходимых 270 голосов выборщиков. Таким образом он обеспечил себе победу и заявил, что является избранным президентом США. Трамп победу соперника признавать отказался и заявил, что намерен обжаловать результаты выборов в суде.