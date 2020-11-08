Проигравшего президентские выборы Трампа позвали жить в Ростов

Posted 8 ноября 2020, 19:49
Published 8 ноября 2020, 19:49
Modified 1 октября, 13:40
Updated 1 октября, 13:40
Баннер разместила одна из местных компаний, которая решила поддержать мем про переезд в Ростов президентов-неудачников.
Напомним, что в субботу, 7 ноября, кандидат от демократов Джо Байден набрал 290 при необходимых 270 голосов выборщиков. Таким образом он обеспечил себе победу и заявил, что является избранным президентом США. Трамп победу соперника признавать отказался и заявил, что намерен обжаловать результаты выборов в суде.
В 2014 году, по информации СМИ экс-президент Украины Виктор Янукович сбежал в Россию и жил в Ростовской области. Однако доказать это никто не смог.
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