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Антитела к коронавирусу нашли у перенесших другие болезни

9 ноября 2020, 10:11
Фото: pxhere.com
Британские ученые выяснили, что иммунитет к ковиду может сформироваться у пациентов, ранее им не болевших, но перенесших другие заболевания.

Газета «Известия» пишет, что специалисты проанализировали образцы крови, собранные британцев в декабре прошлого года до начала пандемии коронавируса. В общем исследователи изучили анализы триста двух человек, обнаружив антитела к коронавирусу у шестнадцати из них. При этом, они появились у этих пациентов после заражения другим «родственным» вирусом. В частности, антитела людей с обычной простудой, реагировали на SARS-CoV-2. При этом их защитные белки отличались от антител тех, кто был инфицирован ковидом.

Отмечается, что ученые пришли к выводу, что некоторые люди могут иметь долю заимствованного ранее иммунитета.

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