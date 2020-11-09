Антитела к коронавирусу нашли у перенесших другие болезни

Газета «Известия» пишет, что специалисты проанализировали образцы крови, собранные британцев в декабре прошлого года до начала пандемии коронавируса. В общем исследователи изучили анализы триста двух человек, обнаружив антитела к коронавирусу у шестнадцати из них. При этом, они появились у этих пациентов после заражения другим «родственным» вирусом. В частности, антитела людей с обычной простудой, реагировали на SARS-CoV-2. При этом их защитные белки отличались от антител тех, кто был инфицирован ковидом.