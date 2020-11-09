Глава Хабаровского края совершил аптечнй рейд

По словам и. о. зампреда правительства Хабаровского края по соцвопросам Евгения Никонова, на данный момент при лечении связанных с пневмонией осложнений используются два типа антибиотиков — макролиды и фторхинолоны. Макролиды поставят с завода «Дальхимфарм» уже в середине ноября, а фторхинолоны доступны в частных аптеках и в «Фармации».