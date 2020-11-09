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Глава Хабаровского края совершил аптечнй рейд

9 ноября 2020, 13:54
Фото: ldpr.ru
Временно исполняющий обязанности руководителя Хабаровского края Михаил Дегтярев осуществил в срочном порядке рейд по региональным аптекам. Причина — сообщения о дефиците лекарств от коронавируса.

Todaykhv.ru пишет, что губернатор проанализировал работу государственной сети аптек «Фармация» и частников. В первых имелся весь ассортимент жаропонижающих и антимикробных средств, но не было противовирусных. В частной аптеке оказался стопроцентный спектр медикаментов.

Дегтярев отметил дефицит из-за ажиотажа, связанного с пандемией, и малое количество аптечных пунктов государственной «Фармации». Вместе с тем частники открывают точки в условиях незначительного спроса.

В итоге врио губернатора принял решение развивать краевую сеть аптек «Фармация». Свести к минимуму дефицит медикаментов поможет организация работы аптек как при больницах, так и при поликлиниках.

По словам и. о. зампреда правительства Хабаровского края по соцвопросам Евгения Никонова, на данный момент при лечении связанных с пневмонией осложнений используются два типа антибиотиков — макролиды и фторхинолоны. Макролиды поставят с завода «Дальхимфарм» уже в середине ноября, а фторхинолоны доступны в частных аптеках и в «Фармации».

Отмечается, что региональный Минздрав передал рекомендации на случай отсутствия в аптеках макролидов или фторхинолонов. Их заменят на другие подобного рода препараты. В ведомстве отметили, что выдача препаратов начнется уже на следующей неделе.

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