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Posted 9 ноября 2020, 07:50

Published 9 ноября 2020, 07:50

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

В Таганроге ударят морозы среди недели

9 ноября 2020, 07:50
На наступившей неделе в Таганроге похолодает до -6 градусов, следует из прогноза Гидрометцентра.

Так, в понедельник в городе еще сохранится относительно теплая погода, в дневные часы воздух прогреется до +12 градусов, а ночью температура воздуха составит +8 градусов. Скорость ветра не будет превышать 2 метра в секунду.

Во вторник днем станет прохладнее на один градус, а в ночное время температура опустится до +3 градусов. В среду, 11 ноября, днем будет +6 градусов, ветер усилится до 3 метров в секунду. А в ночь на четверг ударит мороз до -4 градусов. Минусовые температурные значения сохранятся и в утреннее время в четверг, термометры покажут до -6 градусов. Но днем выглянет солнце и станет теплее до +5 градусов.

До -5 градусов будет и в пятничное утро. Но днем небо прояснится и потеплеет до +5 градусов.

Ранее в ГИБДД ростовским водителям напомнили о необходимости замены летней резины на зимнюю.

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