В Таганроге ударят морозы среди недели

Во вторник днем станет прохладнее на один градус, а в ночное время температура опустится до +3 градусов. В среду, 11 ноября, днем будет +6 градусов, ветер усилится до 3 метров в секунду. А в ночь на четверг ударит мороз до -4 градусов. Минусовые температурные значения сохранятся и в утреннее время в четверг, термометры покажут до -6 градусов. Но днем выглянет солнце и станет теплее до +5 градусов.