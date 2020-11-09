В Таганроге ударят морозы среди недели

Posted 9 ноября 2020, 07:50
Published 9 ноября 2020, 07:50
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
Так, в понедельник в городе еще сохранится относительно теплая погода, в дневные часы воздух прогреется до +12 градусов, а ночью температура воздуха составит +8 градусов. Скорость ветра не будет превышать 2 метра в секунду.
Во вторник днем станет прохладнее на один градус, а в ночное время температура опустится до +3 градусов. В среду, 11 ноября, днем будет +6 градусов, ветер усилится до 3 метров в секунду. А в ночь на четверг ударит мороз до -4 градусов. Минусовые температурные значения сохранятся и в утреннее время в четверг, термометры покажут до -6 градусов. Но днем выглянет солнце и станет теплее до +5 градусов.
До -5 градусов будет и в пятничное утро. Но днем небо прояснится и потеплеет до +5 градусов.