Эксперты оценили спрос на новые Xbox и PlayStation в России

Газета «Известия» пишет, что каждая из компаний представила по две модели устройств. Microsoft зашла с Xbox Series X (XSX, сорок пять с половиной тысяч рублей) и Xbox Series S (XSS, двадцать семь тысяч рублей). Семейство консолей Sony пополнится моделями PlayStation 5 (PS5, сорок семь тысяч рублей) и PlayStation 5 Digital Edition (тридцать восемь тысяч рублей).