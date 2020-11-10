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Эксперты оценили спрос на новые Xbox и PlayStation в России

10 ноября 2020, 11:59
Фото: pxhere.com
Во вторник, десятого ноября состоится релиз Xbox Series X, а по прошествии нескольких дней в продажу поступит и PlayStation 5. Со слов отраслевых аналитиков, последние несколько лет в России наибольшей популярностью пользовалась приставка Sony, но с выходом новых итераций Microsoft может обогнать конкурента.

Газета «Известия» пишет, что каждая из компаний представила по две модели устройств. Microsoft зашла с Xbox Series X (XSX, сорок пять с половиной тысяч рублей) и Xbox Series S (XSS, двадцать семь тысяч рублей). Семейство консолей Sony пополнится моделями PlayStation 5 (PS5, сорок семь тысяч рублей) и PlayStation 5 Digital Edition (тридцать восемь тысяч рублей).

Со специалистов, за счет дешевизны Series S и подписки на игры Game Pass за девятьсот рублей в месяц, популярность Xbox может возрасти. Вместе с тем, наличие Game Pass поможет Xbox улучшить свое положение на рынке.

#Новости#Общество
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