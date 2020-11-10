Первые пассажиры улетели из Ростова на Занзибар

Posted 10 ноября 2020, 12:43
Published 10 ноября 2020, 12:43
Modified 1 октября, 15:33
Updated 1 октября, 15:33
Так, в ночь на вторник, 10 ноября, на Занзибар из Ростова доставили первых 266 туристов. Самолет вылетел из Платова в 23.00 мск 9 ноября.
Пока билеты можно приобрести только в рамках покупки путевок у туроператоров. Рейсы из Ростова в Танзанию будут выполняться в течение всего осенне-зимнего периода.
Ранее сообщалось, что из ростовского аэропорта планируется возобновить авиасообщение с Ереваном. Воздушная гавань Ростова стала единственным международным хабом на юге России после того, как было открыто международное авиасообщение.
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