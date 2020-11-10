Врачи в Батайске спасают ребенка, упавшего с моста

Инцидент произошел днем во вторник, 10 ноября, на путепроводе Восточного шоссе на улице Коммунальной. Юный батайчанин сорвался с моста прямо на глазах у взрослых. Мальчик упал на проезжую часть и от болевого шока даже не мог плакать.