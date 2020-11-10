Врачи в Батайске спасают ребенка, упавшего с моста

Posted 10 ноября 2020, 14:02
Published 10 ноября 2020, 14:02
Modified 1 октября, 14:33
Updated 1 октября, 14:33
Инцидент произошел днем во вторник, 10 ноября, на путепроводе Восточного шоссе на улице Коммунальной. Юный батайчанин сорвался с моста прямо на глазах у взрослых. Мальчик упал на проезжую часть и от болевого шока даже не мог плакать.
Ребенку тут же вызвали скорую помощь. Здание информирует о том, что врачи в настоящее время борются за жизнь малыша.
Ранее прокуратура передала в суд уголовное дело по факту гибели пятилетней девочки на базе отдыха. Напомним, что ребенок погиб после того, как на нее обрушилась бетонная статуя. Под суд пойдет специалист по охране труда базы отдыха «Оптимист».
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