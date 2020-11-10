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Все школы Ростова обработали против коронавируса

10 ноября 2020, 09:54
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону провели дезинфекцию в 102 школах, сообщили в городской администрации.

Обработку помещений организовали во время осенних каникул. Из-за ситуации с коронавирусом во всех школах города соблюдаются повышенные меры санитарной безопасности.

«В учебных заведениях организовали и провели дополнительную дезинфекцию. После завершения каникул продолжат соблюдать установленные Роспотребнадзором требования», — сказано в сообщении.

Ранее аналитик Александр Драган заявил, что Ростовская область вместе с другими регионами ЮФО преодолела первую волну коронавируса. Свои выводы он сделал на основе поисковых запросов «пропало обоняние» в Яндексе.

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