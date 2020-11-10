Все школы Ростова обработали против коронавируса

Обработку помещений организовали во время осенних каникул. Из-за ситуации с коронавирусом во всех школах города соблюдаются повышенные меры санитарной безопасности.
«В учебных заведениях организовали и провели дополнительную дезинфекцию. После завершения каникул продолжат соблюдать установленные Роспотребнадзором требования», — сказано в сообщении.
Ранее аналитик Александр Драган заявил, что Ростовская область вместе с другими регионами ЮФО преодолела первую волну коронавируса. Свои выводы он сделал на основе поисковых запросов «пропало обоняние» в Яндексе.