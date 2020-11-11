У 80% жителей Ростовской области есть знакомые, переболевшие коронавирусом

Posted 11 ноября 2020, 06:22
Published 11 ноября 2020, 06:22
Modified 18 сентября 2022, 11:01
Updated 18 сентября 2022, 11:01
У 80% опрошенных в окружении есть переболевшие коронавирусом. Около 17% респондентов заявили, что им самим не удалось избежать заражения.
Исследования провели с 26 октября по 3 ноября, участниками стали более 22 тысяч человек. О летальном исходе среди окружения сообщило 18%, а «никто не болел» у 13% респондентов.
При этом в коронавирус не верят 7% опрошенных в Ростовской области. Ранее власти региона объяснили резкое сокращение тестирований на коронавирус.