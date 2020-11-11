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Posted 11 ноября 2020, 06:22

Published 11 ноября 2020, 06:22

Modified 18 сентября 2022, 11:01

Updated 18 сентября 2022, 11:01

У 80% жителей Ростовской области есть знакомые, переболевшие коронавирусом

У 80% жителей Ростовской области есть знакомые, переболевшие коронавирусом

11 ноября 2020, 06:22
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области в рамках проведенного опроса оказалось, что у большинства респондентов есть знакомые, заразившиеся коронавирусом, сообщает Drom.

У 80% опрошенных в окружении есть переболевшие коронавирусом. Около 17% респондентов заявили, что им самим не удалось избежать заражения.

Исследования провели с 26 октября по 3 ноября, участниками стали более 22 тысяч человек. О летальном исходе среди окружения сообщило 18%, а «никто не болел» у 13% респондентов.

При этом в коронавирус не верят 7% опрошенных в Ростовской области. Ранее власти региона объяснили резкое сокращение тестирований на коронавирус.

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