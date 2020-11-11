Власти Ростовской области объяснили резкое сокращение тестирований на коронавирус

За сутки в Ростовской области провели всего 2230 ислледований на коронавирус, что в несколько раз меньше, чем лаборатории выполняли ранее, следует из данных, опубликованных региональным правительством.

При этом днем ранее, 9 ноября, лаборатории в Ростовской области выполнили 9,2 тысячи тестирований на COVID-19, в воскресенье, 8 ноября, власти сообщили о 9,22 тысячи выполненных анализах. В пресс-центре по коронавирусу пояснили, что резкое снижение числа выполняемых тестирований связано с необходимостью поддержания технологических процессов. «Лаборатории, с целью поддержания необходимого технологического процесса по работе с тестами на ковид, должны закрываться на профилактику. Проводятся, так называемые „помывочные мероприятия“. Соответственно, лаборатории, проводящие профилактические мероприятия в данный период времени тесты не обрабатывают», — сказано в сообщении. Напомним, что на 10 ноября в Ростовской области заболели коронавирусом 33734 человека, скончались от инфекции и ее осложнений 976 пациентов.