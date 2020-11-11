Власти Ростовской области объяснили резкое сокращение тестирований на коронавирус

Posted 10 ноября 2020, 21:39
Published 10 ноября 2020, 21:39
Modified 24 декабря, 18:27
Updated 24 декабря, 18:27
При этом днем ранее, 9 ноября, лаборатории в Ростовской области выполнили 9,2 тысячи тестирований на COVID-19, в воскресенье, 8 ноября, власти сообщили о 9,22 тысячи выполненных анализах.
В пресс-центре по коронавирусу пояснили, что резкое снижение числа выполняемых тестирований связано с необходимостью поддержания технологических процессов.
«Лаборатории, с целью поддержания необходимого технологического процесса по работе с тестами на ковид, должны закрываться на профилактику. Проводятся, так называемые „помывочные мероприятия“. Соответственно, лаборатории, проводящие профилактические мероприятия в данный период времени тесты не обрабатывают», — сказано в сообщении.
Напомним, что на 10 ноября в Ростовской области заболели коронавирусом 33734 человека, скончались от инфекции и ее осложнений 976 пациентов.