На госуровне будут поддерживать креативные индустрии в России

Как отметил Кириенко на форуме «Сильные идеи для нового времени», креативные индустрии являются важной составляющей конкурентоспособности любого государства и без поддержки на госуровне здесь не обойтись. Для того, чтобы эта поддержка была эффективной, необходимо участие не одного, а целого ряда ведомств.
Перспективы такого сотрудничества и обсудили на сессии Creative Business Forum «Потенциал креативных индустрий для России будущего», организованного социальной платформой Фонда Росконгресс.
В сентябре в Москве впервые прошла Российская креативная неделя, участники которой выразили желание взаимодействовать с властными структурами. Ответом и стало создание межведомственной группы, сопредседателем которой помимо Кириенко назначили заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко, которой отвечает за нацпроект «Культура».
Нацпроекту «Культура» на форуме уделили особое внимание, по словам министра культуры РФ Ольги Любимовой, проект дал возможность на господдержку в виде грантов даже маленьким коллективам из отдаленных населенных пунктов.
Как рассказал директор Департамента культуры, спорта, туризма и национальной политики Правительства Российской Федерации Денис Молчанов, к 2024 году за счет нацпроекта в России планируют увеличить посещаемость культурных мероприятий в три раза. Поможет в этом программа по поддержке молодых талантов, строительству современной инфраструктуры и повышению качества самих мероприятий.
Генеральный директор «Национальной медиа группы» Ольга Паскина заявила о необходимости поддержке со стороны государства кинематографа, особенно начинающих представителей отрасли. В частности, необходимы субсидии для государственных и частных вузов.
В ходе обсуждений председатель совета директоров группы компаний «Рики» Илья Попов «флагманом креативных индустрий» назвал анимацию. Анимация органично интегрируется и в рекламу, и в учебный контент, и в виртуальную и дополненную реальность, и это востребовано у аудитории. Если у России получится войти в число мировых лидеров в этом направлении, то это даст большое преимущество всем креативным отраслям страны.
По словам гендиректора Mail.ru Group Бориса Добродеева, цифровой контент позволил возродиться многим направлениям и за ним будущее.
Итогом дискуссии стало определение необходимых действий, среди которых проведение в следующем году профильного конкурса для креаторов рекламного рынка, разработка образовательных программ для ТВ-специалистов, создание Акселератора РКН, а также расширение проекта геймификации образования.
Кроме того, по мнению собравшихся, Creative Business Forum должен стать обязательным форматом для всех крупных мероприятий международного масштаба с участием Фонда Росконгресс.