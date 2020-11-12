На госуровне будут поддерживать креативные индустрии в России

В ходе обсуждений председатель совета директоров группы компаний «Рики» Илья Попов «флагманом креативных индустрий» назвал анимацию. Анимация органично интегрируется и в рекламу, и в учебный контент, и в виртуальную и дополненную реальность, и это востребовано у аудитории. Если у России получится войти в число мировых лидеров в этом направлении, то это даст большое преимущество всем креативным отраслям страны.