Самой взрослой жительнице Ростовской области исполнилось 107 лет

Posted 12 ноября 2020, 08:53
Published 12 ноября 2020, 08:53
Modified 18 сентября 2022, 11:03
Updated 18 сентября 2022, 11:03
В ноябре 100 лет исполняется восьмерым жителям области. Всего с начала года 100-летний юбилей уже отметили 64 человека, в том числе 43 женщины.
Самое большое число долгожителей проживает в Ростове — 15 человек, на втором и третьем местах находятся Таганрог и Батайск. В области на данный момент проживают 123 человека старше 100 лет.
Из них троим исполнилось 106 лет. Редкими и необычными именами являются Муза, Домна, Павлина, Васса, Сусана.