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Posted 12 ноября 2020, 08:53

Published 12 ноября 2020, 08:53

Modified 18 сентября 2022, 11:03

Updated 18 сентября 2022, 11:03

Самой взрослой жительнице Ростовской области исполнилось 107 лет

Самой взрослой жительнице Ростовской области исполнилось 107 лет

12 ноября 2020, 08:53
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону 107-й день рождения отметила самая старшая жительница региона, сообщили в правительстве области.

В ноябре 100 лет исполняется восьмерым жителям области. Всего с начала года 100-летний юбилей уже отметили 64 человека, в том числе 43 женщины.

Самое большое число долгожителей проживает в Ростове — 15 человек, на втором и третьем местах находятся Таганрог и Батайск. В области на данный момент проживают 123 человека старше 100 лет.

Из них троим исполнилось 106 лет. Редкими и необычными именами являются Муза, Домна, Павлина, Васса, Сусана.

Ранее появилась информация, что россияне смогут стать пенсионерами раньше срока.

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