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Танцевать на свадьбах оказалось запрещено в Ростовской области из-за коронавируса

12 ноября 2020, 15:24
Фото: pexels.com
Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев напомнил жителям региона об ограничениях, которые распространяются в том числе и на проведение свадебных застолий.

Так, глава Роспотребнадзора напомнил о том, что ограничения, прописанные в постановлении регионального правительства № 272, касаются всех жителей Ростовской области, независимо от обстоятельств.

«Там четко прописано, что корпоративные и другие мероприятия для разных групп населения в ресторанах проводить можно только в отдельной комнате, где не более 10 посадочных мест и менее 4 квадратных метров на человека. Танцполы не имеют права работать. Люди, отдыхая в ресторанах, должны соблюдать социальную дистанцию, если они не являются членами одной семьи», — сообщил Евгений Ковалев.

Напомним, что на 12 ноября в Ростовской области выявили 34347 случаев заболевания коронавирусом. При этом выздоровели уже 27440 человек, скончались 1013 пациентов. В госпиталях проходят лечение 1836 заболевших, из них 157 человек помещены под аппараты ИВЛ.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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