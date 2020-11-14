Семь медицинских работников скончались от коронавируса в ноябре в Ростовской области

Posted 14 ноября 2020, 08:43
Published 14 ноября 2020, 08:43
Modified 1 октября, 14:32
Updated 1 октября, 14:32
Так, скорбный список погибших медицинских работников пополнили главный дерматовенеролог Северо-Кавказского военного округа, начальник 1602-го военного клинического госпиталя СКВО, заслуженный врач РФ Алексей Шейко. Ему было 67 лет. В 81 год скончался травматолог ортопед Госпиталя для ветеранов войн Игорь Антонец.
Еще одной жертвой коронавируса в Ростовской области стала медсестра отделения функциональной диагностики БСМП в Шахтах Наталья Склярова. Ей менее, чем за месяц до смерти исполнилось 69 лет. В начале ноября также ушла из жизни участковый терапевт поликлиники ЦРБ Морозовского района Людмила Жохова.
Ранее RostovGazeta также сообщала о гибели заместителя главного врача Лечебно-реабилитационного центра №1 в Ростове Ольги Горбаневой, врача-уролога госпиталя для ветеранов войн Адхамжона Эгамбердиева, врача-травматолога-ортопеда БСМП в Новочеркасске Любови Макас.
Всего, согласно "Списку памяти" в регионе от коронавируса и его осложнений погибли 19 работников медицинских учреждений Ростовской области.
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