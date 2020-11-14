Семь медицинских работников скончались от коронавируса в ноябре в Ростовской области

В Ростовской области стало известно о смерти семерых медицинских работников, которые скончались из-за коронавируса и его осложнений с начала ноября, их имена были включены в “Список памяти”.

Так, скорбный список погибших медицинских работников пополнили главный дерматовенеролог Северо-Кавказского военного округа, начальник 1602-го военного клинического госпиталя СКВО, заслуженный врач РФ Алексей Шейко. Ему было 67 лет. В 81 год скончался травматолог ортопед Госпиталя для ветеранов войн Игорь Антонец. Еще одной жертвой коронавируса в Ростовской области стала медсестра отделения функциональной диагностики БСМП в Шахтах Наталья Склярова. Ей менее, чем за месяц до смерти исполнилось 69 лет. В начале ноября также ушла из жизни участковый терапевт поликлиники ЦРБ Морозовского района Людмила Жохова. Ранее RostovGazeta также сообщала о гибели заместителя главного врача Лечебно-реабилитационного центра №1 в Ростове Ольги Горбаневой, врача-уролога госпиталя для ветеранов войн Адхамжона Эгамбердиева, врача-травматолога-ортопеда БСМП в Новочеркасске Любови Макас. Всего, согласно "Списку памяти" в регионе от коронавируса и его осложнений погибли 19 работников медицинских учреждений Ростовской области.