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Posted 14 ноября 2020, 12:18

Published 14 ноября 2020, 12:18

Modified 1 октября, 14:13

Updated 1 октября, 14:13

Школы и детсады продезинфицировали в Новочеркасске

14 ноября 2020, 12:18
В Новочеркасске провели дезинфекцию школ и детских садов, сообщили в городской администрации.

«С начала недели расчетами аварийно-спасательного отряда Управления по делам ГО и ЧС проведена дезинфекция общественных территорий на территории свыше 4,3 тысячи квадратных метров», — сказано в сообщении.

За неделю в Новочеркасске обработали восемь школ, шесть детсадов, остановочные комплексы микрорайонов Хотунок и Соцгород. Кроме того, продезинфицировали территорию Новочеркасской инфекционной больницы и ковидного госпиталя в микрорайоне Октябрьский.

Отмечается, что обработку проводят безопасными для людей средствами.

Ранее против коронавируса обработали все школы Ростова.

#Общество#Новости
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