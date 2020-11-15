Таганрожец Рома Зверь похвастался своим уловом

В 2020 году музыкант много путешествует по России. И если раньше он нередко проводил отпуск на острове Тенерифе, где занимался серфом, то теперь для отдыха он выбирает российские туристические направления. Так, летом он объездил города «Золотого кольца», а осенью отправился на рыбалку в Астраханскую область.