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Posted 15 ноября 2020, 15:00

Published 15 ноября 2020, 15:00

Modified 24 декабря, 18:16

Updated 24 декабря, 18:16

Таганрожец Рома Зверь похвастался своим уловом

15 ноября 2020, 15:00
Известный уроженец Таганрога, лидер группы «Звери» Роман Билык побывал на рыбалке в Астраханской области, сообщил он в своем Instagram.

В 2020 году музыкант много путешествует по России. И если раньше он нередко проводил отпуск на острове Тенерифе, где занимался серфом, то теперь для отдыха он выбирает российские туристические направления. Так, летом он объездил города «Золотого кольца», а осенью отправился на рыбалку в Астраханскую область.

Музыкант опубликовал снимок, на котором стоит в рыбацкой лодке, а в руках держит свой улов. Судя по снимку, размер пойманного им судака составляет около 35 сантиметров.

При этом на вопрос, не холодно ли ему, Рома Зверь ответил: «норм». Также в комментариях таганрожец признался, что на этот раз рыбалка была без ухи, рыбу просто пожарили на костре.

Ранее Роме Зверю предложили написать пост о набережной Таганрога, чтобы на ней убрали мусор.

#Общество#Новости
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