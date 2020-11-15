Таганрожец Рома Зверь похвастался своим уловом

Posted 15 ноября 2020, 15:00
Published 15 ноября 2020, 15:00
Modified 24 декабря, 18:16
Updated 24 декабря, 18:16
В 2020 году музыкант много путешествует по России. И если раньше он нередко проводил отпуск на острове Тенерифе, где занимался серфом, то теперь для отдыха он выбирает российские туристические направления. Так, летом он объездил города «Золотого кольца», а осенью отправился на рыбалку в Астраханскую область.
Музыкант опубликовал снимок, на котором стоит в рыбацкой лодке, а в руках держит свой улов. Судя по снимку, размер пойманного им судака составляет около 35 сантиметров.
При этом на вопрос, не холодно ли ему, Рома Зверь ответил: «норм». Также в комментариях таганрожец признался, что на этот раз рыбалка была без ухи, рыбу просто пожарили на костре.