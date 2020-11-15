Волгодонск возьмет в кредит 170 млн руб из-за дефицита в бюджете

Posted 15 ноября 2020, 08:49
Published 15 ноября 2020, 08:49
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
Кредит городу предоставит Сбербанк, который стал единственным участником тендера. Стоимость контракта составила 22,6 миллиона рублей. Кредитную линию Волгодонску откроют на два года. Процентная ставка составила 5,5% годовых.
Деньги пойдут на покрытие дефицита бюджете и погашение долговых обязательств.
Ранее сообщалось, что для восполнения дефицита в бюджете кредит в 200 миллионов потребовался Таганрогу.