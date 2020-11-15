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Posted 15 ноября 2020, 08:49

Published 15 ноября 2020, 08:49

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Волгодонск возьмет в кредит 170 млн руб из-за дефицита в бюджете

15 ноября 2020, 08:49
Администрации Волгодонска будет открыта кредитная линия с лимитом 170 миллиона рублей, говорится в документах на сайте госзакупок.

Кредит городу предоставит Сбербанк, который стал единственным участником тендера. Стоимость контракта составила 22,6 миллиона рублей. Кредитную линию Волгодонску откроют на два года. Процентная ставка составила 5,5% годовых.

Деньги пойдут на покрытие дефицита бюджете и погашение долговых обязательств.

Ранее сообщалось, что для восполнения дефицита в бюджете кредит в 200 миллионов потребовался Таганрогу.

#Экономика#Новости
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