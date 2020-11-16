В Ростове не выделили деньги на строительство железнодорожного полукольца

Posted 16 ноября 2020, 07:08
Published 16 ноября 2020, 07:08
Modified 1 октября, 13:13
Updated 1 октября, 13:13
Напомним, что с предложением строительства железнодорожного полукольца в рамках проекта «Городская электричка» выступило РЖД. Проект планировалось реализовать к 2025 году. Его стоимость составляет 10,5 миллиарда рублей без учета затрат на выкуп участков и недвижимости.
По задумке разработчиков, реализация такого проекта позволит охватить услугами скоростного внеуличного транспорта 549,6 тысячи человек и увеличить среднесуточный пассажиропоток к 2026 году до 10,56 тысячи человек.
Однако, как выяснилось, долгосрочной программой развития РЖД инвестиции в «Строительство северного полукольца и организация кольцевого маршрута внутригородского сообщения» пока не предусмотрены.
Тем не менее, предложение РЖД о строительстве полукольца было передано в городской дептранс, а уже оттуда направлено компании, которая занимается разработкой программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города до 2035 года.
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