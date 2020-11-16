В Ростове не выделили деньги на строительство железнодорожного полукольца

В Ростове-на-Дону финансирование проекта железнодорожного полукольца, которое бы связало районы Северный, Чкаловский и Темерник, пока еще не было предусмотрено, пишет «Город N» со ссылкой на источник в горадминистрации.

Напомним, что с предложением строительства железнодорожного полукольца в рамках проекта «Городская электричка» выступило РЖД. Проект планировалось реализовать к 2025 году. Его стоимость составляет 10,5 миллиарда рублей без учета затрат на выкуп участков и недвижимости. По задумке разработчиков, реализация такого проекта позволит охватить услугами скоростного внеуличного транспорта 549,6 тысячи человек и увеличить среднесуточный пассажиропоток к 2026 году до 10,56 тысячи человек. Однако, как выяснилось, долгосрочной программой развития РЖД инвестиции в «Строительство северного полукольца и организация кольцевого маршрута внутригородского сообщения» пока не предусмотрены. Тем не менее, предложение РЖД о строительстве полукольца было передано в городской дептранс, а уже оттуда направлено компании, которая занимается разработкой программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города до 2035 года.