Власти Ростова попросили Минтранс спасти город от транспортного коллапса

ООО «Лизинговое агентство» может изъять 219 автобусов у ростовских АТП из-за отсутствия лизинговых платежей. Организация предоставила в лизинг пяти транспортным компаниям в Ростове 219 автобусов. В связи с введенными ограничениями из-за коронавирусной пандемии выручки у предприятий упали. «Лизинговое агентство» предоставило отсрочку по выплатам до 1 октября 2020 года. Однако из-за новых ограничений полного восстановления финансового положения автотранспортных предприятий не произошло.
«В связи с тем, что автобусы предоставлены в лизинг за счет банковского финансирования, неоплата лизинговых платежей повлечет их остановку и изъятие», — сообщается в письме «Лизингового агентства» замгубернатору Виктору Вовку.
В мэрии сообщили, что договоры лизинга заключены в Ростове-на-Дону в отношении 443 единиц подвижного состава (более 38% от общего количества подвижного состава, работающего на маршрутах города).
«Администрацией города Ростова-на-Дону разработаны предложения по частичному возмещению затрат транспортных организаций по договорам финансовой аренды (лизинга). Данные предложения направлены для рассмотрения в адрес министерства транспорта Ростовской области», — рассказали в городской администрации.