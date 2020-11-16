Власти Ростова попросили Минтранс спасти город от транспортного коллапса

ООО «Лизинговое агентство» может изъять 219 автобусов у ростовских АТП из-за отсутствия лизинговых платежей. Организация предоставила в лизинг пяти транспортным компаниям в Ростове 219 автобусов. В связи с введенными ограничениями из-за коронавирусной пандемии выручки у предприятий упали. «Лизинговое агентство» предоставило отсрочку по выплатам до 1 октября 2020 года. Однако из-за новых ограничений полного восстановления финансового положения автотранспортных предприятий не произошло.