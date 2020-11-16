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Власти Ростова попросили Минтранс спасти город от транспортного коллапса

16 ноября 2020, 11:57
Фото: Медиахолдинг1Mi
Чиновники администрации Ростова-На-Дону обратились в Министерство транспорта с предложением о возмещении затрат транспортных организаций по договорам финансовой аренды автобусов, иначе город может лишиться не менее 219 автобусов, сообщили RostovGazeta в мэрии.

ООО «Лизинговое агентство» может изъять 219 автобусов у ростовских АТП из-за отсутствия лизинговых платежей. Организация предоставила в лизинг пяти транспортным компаниям в Ростове 219 автобусов. В связи с введенными ограничениями из-за коронавирусной пандемии выручки у предприятий упали. «Лизинговое агентство» предоставило отсрочку по выплатам до 1 октября 2020 года. Однако из-за новых ограничений полного восстановления финансового положения автотранспортных предприятий не произошло.

«В связи с тем, что автобусы предоставлены в лизинг за счет банковского финансирования, неоплата лизинговых платежей повлечет их остановку и изъятие», — сообщается в письме «Лизингового агентства» замгубернатору Виктору Вовку.

В мэрии сообщили, что договоры лизинга заключены в Ростове-на-Дону в отношении 443 единиц подвижного состава (более 38% от общего количества подвижного состава, работающего на маршрутах города).

«Администрацией города Ростова-на-Дону разработаны предложения по частичному возмещению затрат транспортных организаций по договорам финансовой аренды (лизинга). Данные предложения направлены для рассмотрения в адрес министерства транспорта Ростовской области», — рассказали в городской администрации.

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