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Posted 16 ноября 2020, 12:55

Published 16 ноября 2020, 12:55

Modified 18 сентября 2022, 11:04

Updated 18 сентября 2022, 11:04

Зарплаты хотят повысить следователям и прокурорам в России

Зарплаты хотят повысить следователям и прокурорам в России

16 ноября 2020, 12:55
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Правительство России предлагает в следующем году повысить зарплаты сотрудникам Следкома и прокуратуры, сообщают «Известия».

Предлагается увеличить выплаты на 5,7%, это в полтора раза выше инфляции. Она ожидается на уровне 3,8%. При этом власти хотят сэкономить на повышении окладов госслужащих других ведомств.

По данным издания, Минфин предложил создать на базе МВД единый правоохранительный орган, он должен будет выполнять функции ФСИН, ГФС и ФССП. Также появилась инициатива сократить на 10% численность сотрудников ОВД.

Ранее россиянам рассказали о возможном повышении пенсии.

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