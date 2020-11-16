Зарплаты хотят повысить следователям и прокурорам в России

Posted 16 ноября 2020, 12:55
Published 16 ноября 2020, 12:55
Modified 18 сентября 2022, 11:04
Updated 18 сентября 2022, 11:04
Предлагается увеличить выплаты на 5,7%, это в полтора раза выше инфляции. Она ожидается на уровне 3,8%. При этом власти хотят сэкономить на повышении окладов госслужащих других ведомств.
По данным издания, Минфин предложил создать на базе МВД единый правоохранительный орган, он должен будет выполнять функции ФСИН, ГФС и ФССП. Также появилась инициатива сократить на 10% численность сотрудников ОВД.