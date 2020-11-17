Астрологи назвали знаки зодиака, которых в среду ждут разочарования

Телец
Тельцам предстоит сделать сложный выбор между друзьями и близкими. Первые своими поступками могут сильно разочаровать, но стоит научиться прощать.
В этот день стоит избегать конфликтов, а все недоразумения нужно выяснять на месте. Иначе это завершится проблемами.
Дева
Девы могут поссориться со второй половинкой и разочароваться в их действиях. Нужно поставить себя на их место и понять, кто не прав.
Стоит позаботиться о своем будущем и заняться саморазвитием. Это могут быть прочитанная книга или пройденные курсы.
Рак
Ракам стоит выяснить отношения с коллегами, которые продолжат разочаровывать. Не нужно тратить на таких людей лишнее время.
Вторая половина дня подойдет для активного отдыха. Но риск в этот день оправдан не будет.