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Астрологи назвали знаки зодиака, которых в среду ждут разочарования

17 ноября 2020, 16:30
Фото: https://pixabay.com
Тельцы, Девы и Раки могут быть разочарованы в своих близких в среду 18 ноября, сообщили астрологи.

Телец

Тельцам предстоит сделать сложный выбор между друзьями и близкими. Первые своими поступками могут сильно разочаровать, но стоит научиться прощать.

В этот день стоит избегать конфликтов, а все недоразумения нужно выяснять на месте. Иначе это завершится проблемами.

Дева

Девы могут поссориться со второй половинкой и разочароваться в их действиях. Нужно поставить себя на их место и понять, кто не прав.

Стоит позаботиться о своем будущем и заняться саморазвитием. Это могут быть прочитанная книга или пройденные курсы.

Рак

Ракам стоит выяснить отношения с коллегами, которые продолжат разочаровывать. Не нужно тратить на таких людей лишнее время.

Вторая половина дня подойдет для активного отдыха. Но риск в этот день оправдан не будет.

#Желтые новости
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