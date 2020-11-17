Чукотская радиостанция «Пурга» получила 110 млн рублей из бюджета

vostokmedia.com пишет, что в прошлом году Копин инвестировал в местную радиостанцию «Пурга» сто десять миллионов рублей. В соответствии с информацией регионального правительства, в настоящее время в Чукотке проживает шестнадцать тысяч представителей малочисленных народов Севера. Это чуть больше тридцати процентов от общего населения региона. По подсчетам, за каждого слушателя малой народности губернатор заплатил примерно семь тысяч рублей.