Чукотская радиостанция «Пурга» получила 110 млн рублей из бюджета

vostokmedia.com пишет, что в прошлом году Копин инвестировал в местную радиостанцию «Пурга» сто десять миллионов рублей. В соответствии с информацией регионального правительства, в настоящее время в Чукотке проживает шестнадцать тысяч представителей малочисленных народов Севера. Это чуть больше тридцати процентов от общего населения региона. По подсчетам, за каждого слушателя малой народности губернатор заплатил примерно семь тысяч рублей.
Исходя из документации о закупке, технические характеристики радио «Пурга» прописаны следующим образом: другое радио не сможет просочиться в этот аукцион, а ежедневно, за исключением выходных, два выпуска новостей должны вестись на одном из языков коренных малочисленных народов Чукотки. Таким образом, ежегодно радиостанция выпускает почти пятьсот аудиосюжетов по контракту с правительством стоимостью двести двадцать тысяч рублей каждый. Для сравнения: минута рекламного времени на Первом канале стоит двести пятьдесят тысяч.
Управляют радиостанцией трое чукотских медиаменеджеров — Сергей Капков, Антон Мещанинов и Евгений Писарев. Учрежденная ими АНО ИА «Чукотка» тремя годами ранее получила из бюджета региона более ста шестидесяти восьми миллионов рублей, годом позже — более девяносто двух миллионов, а в прошлом году — сто десять миллионов.
Известно, что с 2010 года АНО ИА «Чукотка» исполнила двадцать девять госконтрактов на общую сумму восемьсот два миллиона двести семьдесят семь тысяч рублей. Все закупки для «Пурги» проводит аппарат губернатора Чукотского автономного округа, и каждый год эта закупка становится самой масштабной.
Президент краевого объединения по защите культуры, прав и свобод коренных малочисленных народов Приамурья Леонид Сунгоркин удивился сумме, уходящей радиостанции. Он отметил, что сам длительное время не может запустить в работу класс по изучению нанайского языка из-за отсутствия средств.
По мнению политконсультанта Андрея Кудисова, власть всегда пытается сформировать каналы информационного взаимодействия с гражданами. Если отсутствуют разного рода каналы, стоит всерьез задуматься об эффективности самой информационной политики и целесообразности ее финансирования.
По словам некоторых аналитиков, щедрость губернатора к «Пурге» может быть связана с Сергеем Капковым, занимавшего ранее должность директора Департамента культуры правительства Москвы.