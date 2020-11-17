«Единая Россия» предложила запретить использование бытового пластика на Байкале

Пока никто не смог решить проблему нанесенного озеру ущерба от работы целлюлозно-бумажного комбината. Предприятие закрыли еще в 2013 году. На территории объекта до сих пор хранят вредные отходы производства. Уничтожать данные вещества необходимо и в самом Байкале, и на промышленных площадках комбината. На протяжении многих лет возле водоема скопилось много свалок. Их тоже предстоит ликвидировать.