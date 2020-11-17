«Единая Россия» предложила запретить использование бытового пластика на Байкале

Члены нижней палаты парламента выступают за введение полного запрета на использование там пластиковой посуды. Здесь имеется в виду как одноразовая посуда, так и пакеты. Запретить хотят также фосфатосодержащие моющие средства, например, стиральные порошки. Кроме того, партия добивается «тотального запрета» на использование на озере рыболовных полимерных сетей. Последние браконьеры оставляют после использования в воде и на берегах. Об этом пишет nashgorod.ru.
На полимерных рыболовных сетях размножаются бактерии. В итоге Байкал «цветет» круглогодично, сетует депутат Государственной думы от Иркутской области Александр Якубовский.
Единороссы с уверенностью заявляют, что тотальный запрет на полимерные сети оправдан. Еще нужно ввести жесткие ГОСТы, а также существенно ужесточить наказание для лиц, нарушающих 475 Федеральный закон «О любительском рыболовстве», подчеркнул Якубовский.
Собеседник издания рассказал о проведении экологической акции по очистке вод Байкала. Ее сторонники «Единой России» и Всероссийский студенческий корпус спасателей провели в середине этого года. Все увиденное под водой активисты сняли на видеокамеру.
Пока никто не смог решить проблему нанесенного озеру ущерба от работы целлюлозно-бумажного комбината. Предприятие закрыли еще в 2013 году. На территории объекта до сих пор хранят вредные отходы производства. Уничтожать данные вещества необходимо и в самом Байкале, и на промышленных площадках комбината. На протяжении многих лет возле водоема скопилось много свалок. Их тоже предстоит ликвидировать.
Такое положение вещей заставило «Единую Россию» предложить изменить федеральный проект «Чистая страна». Нужно составить список объектов накопленного экологического вреда и составить перечень мер по его ликвидации.
Сайт «Единой России» ER.ru сообщает об инициативах Александра Якубовского относительно развития туризма на Байкале. По его словам, озеро посещают путешественники со всей Российской Федерации. На Байкале популярны экологический, сельский и агротуризм. К сожалению, данные понятия все еще не урегулированы на законодательном уровне.
Не так давно президент России Владимир Путин поддержал идею главы Иркутской области Игоря Кобзева объявить будущий год в стране годом Байкала. До первого декабря члены правительства и министерства должны составить собственные предложения. Партия тоже представит перечень мер, которые спасут Байкал. Все идеи «Единой России» передадут заинтересованным органом.
В 2020 году в Ростовской области началась работа, направленная на оздоровление и развитие водохозяйственного комплекса бассейна реки Дон. Она ведется на межрегиональном уровне, при участии научного и экспертного сообщества, в том числе членов общественного совета проекта «Чистая страна» в Ростовской области. Об этом рассказал региональный координатор проекта, депутат Заксобрания Ростовской области Михаил Сапрыкин.
«Эпидемиологическая ситуация внесла значительные коррективы в план работы проекта «Чистая страна» в регионе – часть мероприятий пришлось перенести, другие перешли в дистанционный формат. Тем не менее в этом году нам удалось реализовать масштабную экологическую акцию «Сдай батарейку - спаси родную Землю!», в рамках которой на безопасную утилизацию было отправлено более 1,5 тонн отработанных батареек», - добавил депутат.
В планах на 2021 год – расширение спектра мероприятий в удаленном формате и рост числа вовлеченных в работу проекта людей. «При благоприятных эпидемиологических условиях запланировано проведение регионального экологического форума», - заключил координатор проекта.