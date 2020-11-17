На 18 человек выросло число умерших от ковида в Ростовской области

«В регистре умерших по результатам патолого-анатомического вскрытия еще 18 человек с COVID-19», — сказано в сообщении.
Новыми жертвами инфекции стали 11 мужчин возрастом от 64 до 84 лет и семь женщин возрастом от 52 до 86 лет. У всех умерших течение ковида осложнялось хроническими заболеваниями.
Всего с начала пандемии от коронавируса умерли 1094 жителя Ростовской области, общее число заразившихся достигло 35907. Только за последние сути в области выявили 312 новых случаев инфекции, больше всего заболевших в Ростове, Азове, Батайске, Волгодонске и Таганроге.