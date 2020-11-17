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На 18 человек выросло число умерших от ковида в Ростовской области

17 ноября 2020, 08:31
Фото: pixabay.com
На 17 ноября в Ростовской области умерли еще 18 пациентов с коронавирусом, сообщили в региональном правительстве.

«В регистре умерших по результатам патолого-анатомического вскрытия еще 18 человек с COVID-19», — сказано в сообщении.

Новыми жертвами инфекции стали 11 мужчин возрастом от 64 до 84 лет и семь женщин возрастом от 52 до 86 лет. У всех умерших течение ковида осложнялось хроническими заболеваниями.

Всего с начала пандемии от коронавируса умерли 1094 жителя Ростовской области, общее число заразившихся достигло 35907. Только за последние сути в области выявили 312 новых случаев инфекции, больше всего заболевших в Ростове, Азове, Батайске, Волгодонске и Таганроге.

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