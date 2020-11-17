На 18 человек выросло число умерших от ковида в Ростовской области

Всего с начала пандемии от коронавируса умерли 1094 жителя Ростовской области, общее число заразившихся достигло 35907. Только за последние сути в области выявили 312 новых случаев инфекции, больше всего заболевших в Ростове, Азове, Батайске, Волгодонске и Таганроге.