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Ростовчан напугал прогноз о снегопаде на ближайшие дни

17 ноября 2020, 17:27
Фото: Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону
В Ростовской области снегопад будет сохраняться как минимум два дня, что напугало местных жителей, обсуждение началось в соцсетях.

В региональном УГИБДД жителей региона предупредили, что снегопад не закончится еще двое суток. Снег в этом сезоне выпал в понедельник и продолжился во вторник в северных и восточных районах.

Из-за непогоды в регионе было объявлено штормовое предупреждение. Появляются заторы на дорогах и происходят автоаварии.

Пользователей в соцсетях напугал этот прогноз, так как они считают, что коммунальщики плохо справляются с уборкой снега. Они предполагают, что в ближайшие два дня будет еще хуже.

«Как всегда зима и снег пришли неожиданно и внезапно. А уборочная техника где? Где подготовительные работы в ожидании снегопада», — поинтересовались водители.

Другие написали, что видели коммунальную технику на трассах.

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