Ростовчан напугал прогноз о снегопаде на ближайшие дни

В региональном УГИБДД жителей региона предупредили, что снегопад не закончится еще двое суток. Снег в этом сезоне выпал в понедельник и продолжился во вторник в северных и восточных районах.
Из-за непогоды в регионе было объявлено штормовое предупреждение. Появляются заторы на дорогах и происходят автоаварии.
Пользователей в соцсетях напугал этот прогноз, так как они считают, что коммунальщики плохо справляются с уборкой снега. Они предполагают, что в ближайшие два дня будет еще хуже.
«Как всегда зима и снег пришли неожиданно и внезапно. А уборочная техника где? Где подготовительные работы в ожидании снегопада», — поинтересовались водители.
Другие написали, что видели коммунальную технику на трассах.