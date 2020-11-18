Электричество может подорожать в Ростовской области из-за объедения с Калмыкией

Идея по переходу на единые тарифы по передаче электроэнергии принадлежит вице-премьеру Юрию Борисову, который направил соответствующее письмо президенту России Владимиру Путину. По мнению Борисова, мера необходима для «снижения стоимости электроэнергии в регионах, требующих поддержки». В поддержке нуждаются Курганская и Ленинградская области, Алтай, Тува и Калмыкия, которые будут объединять со смежными регионами.