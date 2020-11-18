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Posted 18 ноября 2020, 11:20

Published 18 ноября 2020, 11:20

Modified 18 сентября 2022, 11:04

Updated 18 сентября 2022, 11:04

Электричество может подорожать в Ростовской области из-за объедения с Калмыкией

Электричество может подорожать в Ростовской области из-за объедения с Калмыкией

18 ноября 2020, 11:20
Фото: Медиахолдинг1Mi.
На 0,4% подорожает электричество в Ростовской области после объединения сетей с Калмыкией, сообщил «Коммерсант».

«Сначала предлагается объединить в единые зоны десять регионов: у одних тариф упадет, у других — вырастет», — сказано в сообщении.

Идея по переходу на единые тарифы по передаче электроэнергии принадлежит вице-премьеру Юрию Борисову, который направил соответствующее письмо президенту России Владимиру Путину. По мнению Борисова, мера необходима для «снижения стоимости электроэнергии в регионах, требующих поддержки». В поддержке нуждаются Курганская и Ленинградская области, Алтай, Тува и Калмыкия, которые будут объединять со смежными регионами.

Калмыкию объединят с Ростовской областью, в результате чего в первой тариф на электроэнергию снизится 6,4%, а во второй вырастет на 0,4%.

Ранее чиновники отказались снижать тарифы за свет во время самоизоляции в Ростове.

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#Экономика#Новости
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