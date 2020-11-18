Имущество тепличного комбината выставили на торги в Ростовской области за 93 млн руб

Posted 18 ноября 2020, 10:17
Published 18 ноября 2020, 10:17
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
Так, на аукционе хотят продать права требования ООО ТК «Ростовский» к семи организациям. Стоимость лота составила 93,2 миллиона рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 2 января 2021 года.
Напомним, что в сентябре на торгах было реализовано имущество тепличного комбината «Ростовский». Земельные участки, строения, здания и оборудование комбината приобрело ООО «Омни» из Ставропольского края за 777,7 миллиона рублей.
По данным системы СПАРК, ООО ТК «Ростовский» зарегистрировано в 2008 году. Его основным видом деятельности являлось выращивание овощей. Компанию признали банкротом в 2017 году, в начале 2018 года в отношении ТК «Ростовский» запустили конкурсное производство.