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Posted 18 ноября 2020, 10:17

Published 18 ноября 2020, 10:17

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Имущество тепличного комбината выставили на торги в Ростовской области за 93 млн руб

18 ноября 2020, 10:17
В Ростовской области на торги выставили имущество обанкротившегося тепличного комбината, следует из сообщения на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротах.

Так, на аукционе хотят продать права требования ООО ТК «Ростовский» к семи организациям. Стоимость лота составила 93,2 миллиона рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 2 января 2021 года.

Напомним, что в сентябре на торгах было реализовано имущество тепличного комбината «Ростовский». Земельные участки, строения, здания и оборудование комбината приобрело ООО «Омни» из Ставропольского края за 777,7 миллиона рублей.

По данным системы СПАРК, ООО ТК «Ростовский» зарегистрировано в 2008 году. Его основным видом деятельности являлось выращивание овощей. Компанию признали банкротом в 2017 году, в начале 2018 года в отношении ТК «Ростовский» запустили конкурсное производство.

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