Имущество тепличного комбината выставили на торги в Ростовской области за 93 млн руб

По данным системы СПАРК, ООО ТК «Ростовский» зарегистрировано в 2008 году. Его основным видом деятельности являлось выращивание овощей. Компанию признали банкротом в 2017 году, в начале 2018 года в отношении ТК «Ростовский» запустили конкурсное производство.