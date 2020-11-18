Подготовку к застройке микрорайона «Левенцовка-2» начали в Ростове

Этот участок площадью около ста гектаров известен как «Левенцовка-2». Согласно генплану Ростова, земля предназначена под мало- многоэтажную жилую застройку и индивидуальное строительство. Кроме того, там предполагаются рекреационные и общественно-деловые зоны, а также зоны улично-дорожной сети.