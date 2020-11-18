Подготовку к застройке микрорайона «Левенцовка-2» начали в Ростове

Posted 18 ноября 2020, 14:20
Published 18 ноября 2020, 14:20
Modified 18 сентября 2022, 11:04
Updated 18 сентября 2022, 11:04
Сумма контракта 7,2 миллиона рублей, исполнителю предстоит разработать проекты планировки и межевания территории, граничащей с севера с садоводческим товариществом «Сириус», с запада с переулком Чаленко, с востока с жилым районом Левенцовский и с юга с существующими земельными участками.
Этот участок площадью около ста гектаров известен как «Левенцовка-2». Согласно генплану Ростова, земля предназначена под мало- многоэтажную жилую застройку и индивидуальное строительство. Кроме того, там предполагаются рекреационные и общественно-деловые зоны, а также зоны улично-дорожной сети.
Создать проекты необходимо до 25 августа 2021 года, это будет один из трех новых микрорайонов города.