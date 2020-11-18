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Posted 18 ноября 2020, 14:20

Published 18 ноября 2020, 14:20

Modified 18 сентября 2022, 11:04

Updated 18 сентября 2022, 11:04

Подготовку к застройке микрорайона «Левенцовка-2» начали в Ростове

Подготовку к застройке микрорайона «Левенцовка-2» начали в Ростове

18 ноября 2020, 14:20
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону ищут подрядчика для разработки документации по планировке территории, расположенной западнее жилого района «Левенцовский», следует из материалов на сайте госзакупок.

Сумма контракта 7,2 миллиона рублей, исполнителю предстоит разработать проекты планировки и межевания территории, граничащей с севера с садоводческим товариществом «Сириус», с запада с переулком Чаленко, с востока с жилым районом Левенцовский и с юга с существующими земельными участками.

Этот участок площадью около ста гектаров известен как «Левенцовка-2». Согласно генплану Ростова, земля предназначена под мало- многоэтажную жилую застройку и индивидуальное строительство. Кроме того, там предполагаются рекреационные и общественно-деловые зоны, а также зоны улично-дорожной сети.

Создать проекты необходимо до 25 августа 2021 года, это будет один из трех новых микрорайонов города.

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