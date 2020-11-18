Ростовчане попросили провести реновацию аварийных многоэтажек

Posted 18 ноября 2020, 06:46
Published 18 ноября 2020, 06:46
Modified 18 сентября 2022, 11:04
Updated 18 сентября 2022, 11:04
Всего в городе аварийными признаны 130 домов, в которых проживают почти 2 тысячи человек. В 2019 году ввели в эксплуатацию более 1 миллиона квадратных метров жилья.
«Если запустить программу реновации в отношении аварийных домов, то можно переселить людей без траты муниципальных средств. Застройщикам, которые предоставят квартиры, нужно отдавать земельный участок под расселенным домом для новой застройки», — считает автор.
Он добавил, что таким образом город избавится от аварийного фонда. На момент среды обращение поддержали 6 человек, еще 10 местных жителей высказались против.