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Posted 18 ноября 2020, 06:46

Published 18 ноября 2020, 06:46

Modified 18 сентября 2022, 11:04

Updated 18 сентября 2022, 11:04

Ростовчане попросили провести реновацию аварийных многоэтажек

Ростовчане попросили провести реновацию аварийных многоэтажек

18 ноября 2020, 06:46
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Житель Ростова-на-Дону попросил ввести программу реновации в отношении домов, которые признаны аварийными, говорится в сервисе «Активный ростовчанин».

Всего в городе аварийными признаны 130 домов, в которых проживают почти 2 тысячи человек. В 2019 году ввели в эксплуатацию более 1 миллиона квадратных метров жилья.

«Если запустить программу реновации в отношении аварийных домов, то можно переселить людей без траты муниципальных средств. Застройщикам, которые предоставят квартиры, нужно отдавать земельный участок под расселенным домом для новой застройки», — считает автор.

Он добавил, что таким образом город избавится от аварийного фонда. На момент среды обращение поддержали 6 человек, еще 10 местных жителей высказались против.

Ранее ростовчане попросили сделать парк на Королева.

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