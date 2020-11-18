Ростовчане заявили о проблемах из-за разрешения на строительство высоток

Напомним, глава администрации города Алексей Логвиненко подписал постановление, согласно которому разрешено строительство 26-этажного жилого комплекса в центре. Он должен появиться на месте бывшего оборонного предприятия.
Дома возведут в районе улиц Лермонтовская, переулка Университетского, Красноармейской и Соколова. В проекте указаны три дома высотой от 11 до 26 этажей.
Местные жители заявили, что могут возникнуть транспортные проблемы в этом районе. «Я мечтаю посмотреть, как эти 1,3 тысячи жильцов будут утром на работу выезжать, и какой длины будет пробка на Нагибина. Она будет начинаться уже от Орбитальной», — заявили горожане.
Также местные жители предположили, что начнутся проблемы с парковками.