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Ростовчане заявили о проблемах из-за разрешения на строительство высоток

18 ноября 2020, 05:29
Фото: pixabay
Жители Ростова-на-Дону пожаловались на проблемы, которые могут возникнуть при строительстве трех жилых высоток в центре города, обсуждение началось в соцсетях.

Напомним, глава администрации города Алексей Логвиненко подписал постановление, согласно которому разрешено строительство 26-этажного жилого комплекса в центре. Он должен появиться на месте бывшего оборонного предприятия.

Дома возведут в районе улиц Лермонтовская, переулка Университетского, Красноармейской и Соколова. В проекте указаны три дома высотой от 11 до 26 этажей.

Местные жители заявили, что могут возникнуть транспортные проблемы в этом районе. «Я мечтаю посмотреть, как эти 1,3 тысячи жильцов будут утром на работу выезжать, и какой длины будет пробка на Нагибина. Она будет начинаться уже от Орбитальной», — заявили горожане.

Также местные жители предположили, что начнутся проблемы с парковками.

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