rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 ноября 2020, 16:07

Published 18 ноября 2020, 16:07

Modified 1 октября, 15:28

Updated 1 октября, 15:28

Жителям Ростова рассказали, как получить лекарства от коронавируса

18 ноября 2020, 16:07
В Ростове-на-Дону в четверг начали выдавать препараты для лечения коронавируса, заявил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Получить их могут пациенты, которые с подтвержденным диагнозом проходят лечение дома. Лекарства закупили на средства федерального и регионального бюджетов.

«Предусмотрены такие препараты, как азитромицин, амоксициллин, дексаметазон, кларитромицин, умифеновир. Кроме того, выдают парацетамол и умифеновир», — заявил Логвиненко.

Стало известно, что лекарства привозят на дом медики. Местным жителям напомнили, что при признаках ОРВИ надо на дом вызывать врача.

Ранее города с зараженными коронавирусом назвали в Ростовской области.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика