Роспотребнадзор назвал районы-антилидеры по заболеваемости COVID в Ростовской области

Он обозначил территории региона, в которых распространение инфекции вызывает тревогу и Роспотребнадзора и медиков. По словам Евгения Ковалева, с 13 по 19 ноября в Боковском районе прирост заболевших составил 29%, в Цимлянском — 23%, Куйбышевском и Песчанокопском — 22%, Орловском — 15%.
За неделю максимальная заболеваемость была зарегистрирована в Верхнедонском районе и в городе Зверево, в которых на 100 тысяч жителей приходятся 148 и 143 случая инфицирования, соответственно.
Тогда как в среднем по региону этот показатель составляет всего 51 заболевший на 100 тысяч населения.
Кроме того, глава Роспотребнадзора объяснил, почему случаи заболевания были зарегистрированы на всех территориях региона, кроме Обливского района и Советского. Он подчеркнул, что в этих районах в достаточном количестве не проводятся тесты. «В Обливском районе сделали 21 тест, а в Советском — аж один. Ноль случаев, не говорит, что там нет больных», — отметил Ковалев.
Напомним, что с начала пандемии в Ростовской области выявили 36523 случая заболевания коронавирусом, вылечились почти 30 тысяч пациентов. Жертвами инфекции стал 1131 зараженный. За все время лаборатории выполнили более 1,08 миллиона тестирований на коронавирус.