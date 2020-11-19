Роспотребнадзор назвал районы-антилидеры по заболеваемости COVID в Ростовской области

Кроме того, глава Роспотребнадзора объяснил, почему случаи заболевания были зарегистрированы на всех территориях региона, кроме Обливского района и Советского. Он подчеркнул, что в этих районах в достаточном количестве не проводятся тесты. «В Обливском районе сделали 21 тест, а в Советском — аж один. Ноль случаев, не говорит, что там нет больных», — отметил Ковалев.