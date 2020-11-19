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Роспотребнадзор назвал районы-антилидеры по заболеваемости COVID в Ростовской области

19 ноября 2020, 13:03
Фото: donland.ru
Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев оценил ситуацию с коронавирусом в регионе как сложную, об этом он сообщил в ходе заседания оперштаба.

Он обозначил территории региона, в которых распространение инфекции вызывает тревогу и Роспотребнадзора и медиков. По словам Евгения Ковалева, с 13 по 19 ноября в Боковском районе прирост заболевших составил 29%, в Цимлянском — 23%, Куйбышевском и Песчанокопском — 22%, Орловском — 15%.

За неделю максимальная заболеваемость была зарегистрирована в Верхнедонском районе и в городе Зверево, в которых на 100 тысяч жителей приходятся 148 и 143 случая инфицирования, соответственно.

Тогда как в среднем по региону этот показатель составляет всего 51 заболевший на 100 тысяч населения.

Кроме того, глава Роспотребнадзора объяснил, почему случаи заболевания были зарегистрированы на всех территориях региона, кроме Обливского района и Советского. Он подчеркнул, что в этих районах в достаточном количестве не проводятся тесты. «В Обливском районе сделали 21 тест, а в Советском — аж один. Ноль случаев, не говорит, что там нет больных», — отметил Ковалев.

Напомним, что с начала пандемии в Ростовской области выявили 36523 случая заболевания коронавирусом, вылечились почти 30 тысяч пациентов. Жертвами инфекции стал 1131 зараженный. За все время лаборатории выполнили более 1,08 миллиона тестирований на коронавирус.

Ранее также сообщалось, что Ростовская область начала выходить на плато по коронавирусу.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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