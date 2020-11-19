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Posted 19 ноября 2020, 08:54

Published 19 ноября 2020, 08:54

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Ростовская область начала выходить на плато по коронавирусу

19 ноября 2020, 08:54
Сюжет
Коронавирус
Ростовская область вошла в список российских регионов, в которых уже заметен выход на плато по коронавирусу, сообщил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Как пишет РИА «Новости», по аналитике, сделанной экспертом, 23 региона близки к выходу на плато по заболеваемости. В числе этих регионов Ростовская область и граничащая с ней Калмыкия.

Наиболее сложная обстановка по ковиду наблюдается в Санкт-Петербурге, Подмосковье, Крыму, Коми, Калининградской области, Татарстане, Пермском крае, Чувашии, Новгородской области, Карелии Псковской области и Чечне.

Остальные регионы также приближаются к плато по коронавирусу.

Напомним, на 19 ноября в Ростовской области выявили 307 новых случаев коронавируса, общее число заболевших с начала пандемии достигло 36523 человека.

#Общество#Коронавирус#Новости
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