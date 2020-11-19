Ростовская область начала выходить на плато по коронавирусу

Сюжет Коронавирус

Ростовская область вошла в список российских регионов, в которых уже заметен выход на плато по коронавирусу, сообщил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Как пишет РИА «Новости», по аналитике, сделанной экспертом, 23 региона близки к выходу на плато по заболеваемости. В числе этих регионов Ростовская область и граничащая с ней Калмыкия. Наиболее сложная обстановка по ковиду наблюдается в Санкт-Петербурге, Подмосковье, Крыму, Коми, Калининградской области, Татарстане, Пермском крае, Чувашии, Новгородской области, Карелии Псковской области и Чечне. Остальные регионы также приближаются к плато по коронавирусу. Напомним, на 19 ноября в Ростовской области выявили 307 новых случаев коронавируса, общее число заболевших с начала пандемии достигло 36523 человека.