Такси за десять рублей организовали для медиков в Ростовской области

Posted 19 ноября 2020, 07:10
Published 19 ноября 2020, 07:10
Modified 18 сентября 2022, 11:04
Updated 18 сентября 2022, 11:04
Информация прозвучала во время обсуждения нехватки автомобилей скорой помощи во время совещания российского правительства с президентом страны Владимиром Путиным. По мнению министра, решить проблему поможет привлечение такси и привел Ростовскую область в пример.
Как рассказал Мурашко, в области такси выполняет функцию карет скорой помощи, медикам такая поездка обходится в десять рублей.
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