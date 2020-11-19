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Posted 19 ноября 2020, 07:10

Published 19 ноября 2020, 07:10

Modified 18 сентября 2022, 11:04

Updated 18 сентября 2022, 11:04

Такси за десять рублей организовали для медиков в Ростовской области

Такси за десять рублей организовали для медиков в Ростовской области

19 ноября 2020, 07:10
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области для перевозки медицинских работников в период пандемии привлекли такси, сообщил Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Информация прозвучала во время обсуждения нехватки автомобилей скорой помощи во время совещания российского правительства с президентом страны Владимиром Путиным. По мнению министра, решить проблему поможет привлечение такси и привел Ростовскую область в пример.

Как рассказал Мурашко, в области такси выполняет функцию карет скорой помощи, медикам такая поездка обходится в десять рублей.

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