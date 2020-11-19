rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 ноября 2020, 07:58

Published 19 ноября 2020, 07:58

Modified 18 сентября 2022, 11:04

Updated 18 сентября 2022, 11:04

лекарства от коронавируса

В аптеках Ростова нет 75% необходимых лекарств

19 ноября 2020, 07:58
Фото: Медиахолдинг1Mi. лекарства от коронавируса
Аптеки Ростова-на-Дону не могут заказать 75% лекарств по причине отсутствия медикаментов у поставщиков, сообщил RostovGazeta фармацевт на условиях анонимности.

«Пытаемся заказать лекарства, оказалось, что 75% товара, который у нас продавался в течение двух последних месяцев — сейчас нельзя заказать. Медикаментов просто нет у поставщиков», — говорит сотрудник аптеки.

По данным сайта «Фармацевтический Центр», антибиотика «Цефтриаксон», который медики часто назначают при коронавирусе и вирусной пневмонии, в аптеках Ростова сейчас нет. Также отсутствуют в аптеках города таблетки «Курантил» (от 700 рублей), который выписывают при COVID-19.

Ранее власти Ростова признали факт нехватки некоторых лекарств для лечения пневмонии и коронавирусной инфекции. Сотрудники администрации города начали мониторить в день по 100 аптек с целью выявить отсутствие препаратов.

С 17 ноября пациентам с коронавирусной инфекцией, которые лечатся дома, поликлиники Ростова начали выдавать наборы лекарств. Среди препаратов, которые получают ростовчане: азитромицин, амоксициллин, дексаметазон, кларитромицин, умифеновир, парацетамол и нозальная форма интерферона.

Читайте также: В Ростовском ковидном госпитале пациентам не дают лекарства

Материалы по теме
Бесплатные лекарства от коронавируса в Новочеркасске начнут выдавать со среды
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика