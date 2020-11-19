В аптеках Ростова нет 75% необходимых лекарств

По данным сайта «Фармацевтический Центр», антибиотика «Цефтриаксон», который медики часто назначают при коронавирусе и вирусной пневмонии, в аптеках Ростова сейчас нет. Также отсутствуют в аптеках города таблетки «Курантил» (от 700 рублей), который выписывают при COVID-19.