В аптеках Ростова нет 75% необходимых лекарств

Posted 19 ноября 2020, 07:58
Published 19 ноября 2020, 07:58
Modified 18 сентября 2022, 11:04
Updated 18 сентября 2022, 11:04
«Пытаемся заказать лекарства, оказалось, что 75% товара, который у нас продавался в течение двух последних месяцев — сейчас нельзя заказать. Медикаментов просто нет у поставщиков», — говорит сотрудник аптеки.
По данным сайта «Фармацевтический Центр», антибиотика «Цефтриаксон», который медики часто назначают при коронавирусе и вирусной пневмонии, в аптеках Ростова сейчас нет. Также отсутствуют в аптеках города таблетки «Курантил» (от 700 рублей), который выписывают при COVID-19.
Ранее власти Ростова признали факт нехватки некоторых лекарств для лечения пневмонии и коронавирусной инфекции. Сотрудники администрации города начали мониторить в день по 100 аптек с целью выявить отсутствие препаратов.
С 17 ноября пациентам с коронавирусной инфекцией, которые лечатся дома, поликлиники Ростова начали выдавать наборы лекарств. Среди препаратов, которые получают ростовчане: азитромицин, амоксициллин, дексаметазон, кларитромицин, умифеновир, парацетамол и нозальная форма интерферона.