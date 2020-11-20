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Главврач больницы Белой Калитвы отказался комментировать скандал с пациентами

20 ноября 2020, 08:36
Фото: vestnikdona.ru
Алексей Ткачев
Главный врач районной больницы в Белокалитвинском районе Алексей Ткачев отказался давать комментарии о состоянии здоровья пациентки инфекционного отделения, сообщили RostovGazeta в приемной главврача.

Тревогу забила жительница Ростовской области Наталья, которая находясь в ковидном госпитале Ростова узнала, что ее родители в Белой Калитве почувствовали серьезное недомогание, об этом сообщил «Блокнот Ростов».

Наталье пришлось буквально просить врачей, звоня по телефону, чтобы ее родителям, возраст которых старше 65 лет, оказали помощь.

В результате ее настойчивости, пожилых людей все-таки положили в больницу. Тест на COVID-19 у отца показал отрицательный результат при наличии внебольничной пневмонии. Но 19 ноября мужчина умер.

Пытаясь узнать, каково сегодня самочувствие мамы Натальи, корреспондент RostovGazeta позвонил в Центральную районную больницу Белокалитвенского района.

«Главный врач отказался давать любые комментарии», — сообщили в приемной ЦРБ.

Напомним, что вчера на заседании Коллегии Администрации Ростова сообщили, что недомоганию пациентов с ОРВИ и внебольничной пневмонией, возраст которых старше 65 лет, уделяется первостепенное значение.

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