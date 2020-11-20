Главврач больницы Белой Калитвы отказался комментировать скандал с пациентами

Тревогу забила жительница Ростовской области Наталья, которая находясь в ковидном госпитале Ростова узнала, что ее родители в Белой Калитве почувствовали серьезное недомогание, об этом сообщил «Блокнот Ростов».
Наталье пришлось буквально просить врачей, звоня по телефону, чтобы ее родителям, возраст которых старше 65 лет, оказали помощь.
В результате ее настойчивости, пожилых людей все-таки положили в больницу. Тест на COVID-19 у отца показал отрицательный результат при наличии внебольничной пневмонии. Но 19 ноября мужчина умер.
Пытаясь узнать, каково сегодня самочувствие мамы Натальи, корреспондент RostovGazeta позвонил в Центральную районную больницу Белокалитвенского района.
«Главный врач отказался давать любые комментарии», — сообщили в приемной ЦРБ.
Напомним, что вчера на заседании Коллегии Администрации Ростова сообщили, что недомоганию пациентов с ОРВИ и внебольничной пневмонией, возраст которых старше 65 лет, уделяется первостепенное значение.