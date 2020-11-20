Мокрый снег и морозы ожидаются в Ростовской области в выходные

В ночь на 20 ноября в крайних северных районах области температура воздуха опускалась до -22 С. Днем в пятницу по северу и востоку -3…+2 С, местами до -7 С, в остальных районах региона 0…+5 С без существенных осадков, ветер восточный 7-12 метров в секунду с порывами до 18 метров в секунду.
В субботу и воскресенье в Ростовской области умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, 22 ноября — налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Температура воздуха по ночам 0…-5 С, по северу до -12…-14 С, днем -3…+2 С.