Мокрый снег и морозы ожидаются в Ростовской области в выходные

В ночь на 20 ноября в крайних северных районах области температура воздуха опускалась до -22 С. Днем в пятницу по северу и востоку -3…+2 С, местами до -7 С, в остальных районах региона 0…+5 С без существенных осадков, ветер восточный 7-12 метров в секунду с порывами до 18 метров в секунду.