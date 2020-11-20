В России могут начать выдавать «Золотые паспорта»

Инициатива принадлежит Минэкономразвития, которое уже сформировало законопроект. Так, упрощенный порядок хотят предоставлять иностранцам, которые владеют российской компанией и вложили в нее 15 миллионов рублей.
Еще одним вариантом может быть владение иностранной организацией, в которую вложено 50 миллионов рублей. По словам первого замминистра Михаила Бабича, эти меры должны стать стимулом для иностранных граждан, которые собираются вкладывать инвестиции в экономику России.
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