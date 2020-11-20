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В ВОЗ призвали не применять популярный для лечения коронавируса препарат

20 ноября 2020, 06:41
Фото: Медиахолдинг1Mi
Препарат ремдесивир, который используют для лечения коронавируса, не показал должной эффективности, пишут «Новые известия».

В исследованиях поучаствовали около семи тысяч человек, в результате чего и получилось сделать такие выводы. Препарат не снизил смертность и потребность в нахождении на аппаратах ИВЛ.

Специалисты всемирной организации здравоохранения рекомендовали не использовать это лекарство при лечении пациентов. До этого переболевший коронавирусом президент США Дональд Трамп пообещал обеспечить граждан лекарством, которым его лечили. Ему же назначали ремдесивир.

Добавим, что еще в середине октября эксперты ВОЗ заявляли о низкой эффективности препарата. Ранее появилась информация, что лекарства для лечения коронавируса недополучила Ростовская область.

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