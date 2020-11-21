Бракованный корпус реактора со стройки АЭС в Белоруссии привезли в Волгодонск

В июле 2016 года при строительстве АЭС в Белоруссии произошла внештатная ситуация — корпус реактора «уронили». С четырехметровой высоты упала 300-тонная конструкция. Работы по монтажу корпуса реактора после скандала решено было приостановить. На АЭС в Белоруссии установили другой корпус, предназначенный для строительства Балтийской АЭС. Стройка АЭС тогда была отменена в Калининградской области, поэтому реактор взяли с нее.
О «битом» корпусе долгие годы ничего не было известно. В пятницу, 20 ноября, вице-президент «Атомстройэкспорта», руководитель проекта строительства БелАЭС (Белорусская АЭС) Виталий Полянин в интервью изданию «Коммерсант» рассказал о том, что упавший корпус реактора с Белорусском АЭС был доставлен в Волгодонск.
Сразу стоит отметить, на Ростовской атомной электростанции не планируется устанавливать поврежденный корпус реактора. Так как здесь не планируется строительство новых энергоблоков.
«Сейчас этот реактор находится на площадке „Атоммаша“ в Волгодонске. Он после всех проверок признан абсолютно пригодным к эксплуатации. В то время он был заменен на реактор такого же типа, предназначенный для сооружения Балтийской АЭС (БалтАЭС) в Калининградской области. Инцидент исчерпан, о нем никто не вспоминает. Мы не допустили даже малейшего сомнения в безопасности АЭС», — сказал Полянин.
Тогда, при строительстве АЭС в Белорусии не было допущено «ни малейшего сомнения в безопасности». А сейчас упавший корпус реактора, который признали «пригодным к эксплуатации», может быть установлен на любую АЭС в России. Пока он хранится на заводе «Атоммаша» и ждет своего часа.
«Этот корпус реактора почему-то устанавливали ночью. Никому неизвестно, почему именно ночью начали поднимать и уронили с высоты 4-х метров. Грохот стоял огромный. При ударе энергия (кинетическая энергия пропорциональна массе) выделяется большая. Это внештатная ситуация. Да, он толстый и прочный, но когда корпус реактора сам падает, деформация, воздействие на металл могут быть серьезными. Они все это сотворили, затем попытались скрыть информацию, после давления общественников было заявление о том, что не станут устанавливать этот корпус на АЭС в Белоруссии. На какое-то время вопрос был закрыт. И тут докладывают, что этот корпус доставлен в Волгодонск. Что меня шокирует, заявлено, что корпус не поврежден. Для Белорусской АЭС он не подошел, поставили другой. Сейчас выждав, что все забудется, возвращают „битый“ корпус реактора на завод, чтобы поставить на какой-то АЭС в России. Скорее всего, он будет установлен в или на Ленинградскую АЭС или Нововоронежскую АЭС. С ужасом жду, что объявят об этом в скором будущем», — рассказывает эксперт Программы «Безопасность радиоактивных отходов» Андрей Ожаровский.
На заводе «Атоммаш» в Волгодонске установлен «памятник» корпуса реактору. Ожаровский предлагает «поврежденный» в Белоруссии корпус реактора «поставить» рядом с этим «памятником».
«На одном из энергоблоков России будут ставить этот „битый“ корпус. То, от чего отказались белорусы — вторсырье, установят на одной из российских АЭС. Любое не штатное воздействие на реактор — это опасно. Корпус реактора является одним из важных барьеров безопасности. Были не проектные воздействия, удар огромной силы и мы не знаем, к чему приведет его установка на новых АЭС», — говорит Андрей Ожаровский.