Бракованный корпус реактора со стройки АЭС в Белоруссии привезли в Волгодонск

«Этот корпус реактора почему-то устанавливали ночью. Никому неизвестно, почему именно ночью начали поднимать и уронили с высоты 4-х метров. Грохот стоял огромный. При ударе энергия (кинетическая энергия пропорциональна массе) выделяется большая. Это внештатная ситуация. Да, он толстый и прочный, но когда корпус реактора сам падает, деформация, воздействие на металл могут быть серьезными. Они все это сотворили, затем попытались скрыть информацию, после давления общественников было заявление о том, что не станут устанавливать этот корпус на АЭС в Белоруссии. На какое-то время вопрос был закрыт. И тут докладывают, что этот корпус доставлен в Волгодонск. Что меня шокирует, заявлено, что корпус не поврежден. Для Белорусской АЭС он не подошел, поставили другой. Сейчас выждав, что все забудется, возвращают „битый“ корпус реактора на завод, чтобы поставить на какой-то АЭС в России. Скорее всего, он будет установлен в или на Ленинградскую АЭС или Нововоронежскую АЭС. С ужасом жду, что объявят об этом в скором будущем», — рассказывает эксперт Программы «Безопасность радиоактивных отходов» Андрей Ожаровский.