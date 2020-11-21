На исследование для интеллектуальной транспортной системы в Ростове потратят 49,5 млн

Потенциальному подрядчику предстоит провести научно-исследовательскую работу по разработке концепции и технического проекта создания Интеллектуальной транспортной системы (ИТС) Ростовской агломерации.
Напомним, что в феврале 2020 года замгубернатора Ростовской области Виктор Вовк сообщил, что такая интеллектуальная система позволит решить основные транспортные проблемы южной столицы за счет эффективного управления автомобильным потоком, выявления мест скопления машин, оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации на дорогах, регулирования движения автобусов во избежании простоев.
Подрядчику нужно будет изучить дорожное движение транспортных средств по участкам автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального значения, местного значения, улиц и дорог, расположенных в границах Ростовской агломерации, а затем оценить его эффективность. Выполнить исследование необходимо будет в течение 90 дней с момента заключения контракта.
Денежные средства выделены из федерального бюджета. Подрядчика выберут 21 декабря 2020 года.