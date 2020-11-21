rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На исследование для интеллектуальной транспортной системы в Ростове потратят 49,5 млн

21 ноября 2020, 10:08
Фото: pixabay.com
Министерство транспорта Ростовской области направит 49,5 миллиона рублей на проведение исследования для создания интеллектуальной транспортной системы Ростовской агломерации, говорится в документах на сайте госзакупок.

Потенциальному подрядчику предстоит провести научно-исследовательскую работу по разработке концепции и технического проекта создания Интеллектуальной транспортной системы (ИТС) Ростовской агломерации.

Напомним, что в феврале 2020 года замгубернатора Ростовской области Виктор Вовк сообщил, что такая интеллектуальная система позволит решить основные транспортные проблемы южной столицы за счет эффективного управления автомобильным потоком, выявления мест скопления машин, оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации на дорогах, регулирования движения автобусов во избежании простоев.

Подрядчику нужно будет изучить дорожное движение транспортных средств по участкам автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального значения, местного значения, улиц и дорог, расположенных в границах Ростовской агломерации, а затем оценить его эффективность. Выполнить исследование необходимо будет в течение 90 дней с момента заключения контракта.

Денежные средства выделены из федерального бюджета. Подрядчика выберут 21 декабря 2020 года.

Материалы по теме
В Ростове в 2020 году внедрят новую интеллектуальную транспортную системуРостов оказался одним из самых «умных» городов в России
#Новости#Экономика
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00