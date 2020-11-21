На исследование для интеллектуальной транспортной системы в Ростове потратят 49,5 млн

Подрядчику нужно будет изучить дорожное движение транспортных средств по участкам автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального значения, местного значения, улиц и дорог, расположенных в границах Ростовской агломерации, а затем оценить его эффективность. Выполнить исследование необходимо будет в течение 90 дней с момента заключения контракта.