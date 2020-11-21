Почти 300 млн руб потратит Минтранс Ростовской области на дорожную разметку

По условиям закупки, работы должны быть выполнены в два этапа - с момента заключения контракта и до 31 мая 2021 года и с 1 сентября и до 31 октября 2021 года. При этом разметку термопластиком и холодным пластиком необходимо выполнять в светлое время суток.