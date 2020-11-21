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Почти 300 млн руб потратит Минтранс Ростовской области на дорожную разметку

21 ноября 2020, 09:58
Фото: pixabay.com
Министерство транспорта Ростовской области ищет подрядчика, который нанесет разметку на автомобильные дороги региона, говорится в документах на сайте госзакупок.

Потенциальному подрядчику предстоит в течении 2021 года выполнить работы по разметке автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. Для нанесения разметки будет использована специальная краска, термопластик и холодный пластик. Кроме того, необходимо будет установить опоры дорожных знаков, тактильные наземные указатели в покрытие тротуара и другие работы по обустройству автодорог.

По условиям закупки, работы должны быть выполнены в два этапа - с момента заключения контракта и до 31 мая 2021 года и с 1 сентября и до 31 октября 2021 года. При этом разметку термопластиком и холодным пластиком необходимо выполнять в светлое время суток.

Работы по обустройству на автомобильных дорогах должны быть выполнены также в светлое время суток с момента заключения государственного контракта по 31 августа 2021 года.

Максимальная стоимость контракта составляет 299,9 миллиона рублей. Денежные средства выделены из бюджета Ростовской области.

Напомним, что ранее глава администрации Ростова Алексей Логвиненко сообщил о дефиците бюджета на благоустройство города.

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#Новости#Экономика
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