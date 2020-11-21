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Ростовчанин Баста признался, что однажды съел больше 1 тысячи раков

21 ноября 2020, 14:30
Фото: Вечерний Ургант
Уроженец Ростова-на-Дону Василий Вакуленко, известный как Баста, побывал в гостях в шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, эфир программы можно найти в Сети.

Ведущий шоу Иван Ургант после беседы с ростовским музыкантом предложил ему игру «Вопрос раком», придуманной по аналогии онлайн-шоу Василия Вакуленко «Вопрос ребром», где он общается с известными людьми, поедая жареные ребра. На Первом канале Басте предложили есть раков и пить пиво с Иваном Ургантом и Александром Гудковым, отвечая на неожиданные вопросы его подписчиков в Instagram.

В ходе беседы Василий признался, что однажды с товарищем они на двоих съели 1200 раков. «Вдвоем с моим товарищем, пусть меня не сочтут Эриком Давидовичем, 1200 мы съели раков. Мне это ударило по внешности, опух очень сильно. Но это был рекорд, на который мы должны были пойти», — рассказал Баста.

Ранее ростовский рэпер выпустил новый альбом «Баста 40» после четырехлетнего перерыва.

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