Ростовчанин Баста признался, что однажды съел больше 1 тысячи раков

Ведущий шоу Иван Ургант после беседы с ростовским музыкантом предложил ему игру «Вопрос раком», придуманной по аналогии онлайн-шоу Василия Вакуленко «Вопрос ребром», где он общается с известными людьми, поедая жареные ребра. На Первом канале Басте предложили есть раков и пить пиво с Иваном Ургантом и Александром Гудковым, отвечая на неожиданные вопросы его подписчиков в Instagram.
В ходе беседы Василий признался, что однажды с товарищем они на двоих съели 1200 раков. «Вдвоем с моим товарищем, пусть меня не сочтут Эриком Давидовичем, 1200 мы съели раков. Мне это ударило по внешности, опух очень сильно. Но это был рекорд, на который мы должны были пойти», — рассказал Баста.