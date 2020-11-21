Ростовчанин Баста признался, что однажды съел больше 1 тысячи раков

В ходе беседы Василий признался, что однажды с товарищем они на двоих съели 1200 раков. «Вдвоем с моим товарищем, пусть меня не сочтут Эриком Давидовичем, 1200 мы съели раков. Мне это ударило по внешности, опух очень сильно. Но это был рекорд, на который мы должны были пойти», — рассказал Баста.